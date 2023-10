Vente OM : Ça capote avec l'Arabie Saoudite, voilà pourquoi

Hugo Chirossel

Depuis plusieurs années, la potentielle vente de l’OM à l’Arabie Saoudite est un sujet qui revient régulièrement. Dernièrement, les rumeurs à ce sujet sont reparties de plus belle. Mais selon le journaliste Thibaud Vézirian, elle aurait dû se faire il y a presque trois ans, en février 2021. Il a expliqué pourquoi le club n’avait finalement pas été vendu... pour le moment.

La vente de l’OM est une vieille chimère qui revient sans cesse. Les rumeurs concernant une possible reprise du club par l’Arabie Saoudite reviennent régulièrement, ce qui ne s’est finalement pas produit pour le moment. Pour Canal Olympien , le journaliste Thibaud Vézirian s’est exprimé à ce sujet et a expliqué pourquoi la vente de l’OM ne s’était pas faite en février 2021.

«On a eu les preuves de cette fusion-acquisition»

« En février 2021, on a eu les preuves de cette fusion-acquisition, donc on annonce ce qui était signé à ce moment-là. Peut-être que même les signataires n'avaient pas anticipé la guerre ouvertes avec les supporters et le plan Agora complétement ubuesque. Et pourtant, remettre à plat une convention supporters et "cleaner" les tribunes comme l'ont fait le PSG et Lille, c'est ce qui se fait toujours avant une cession. Donc comme par hasard, il y avait un plan Agora qui a été lancé début 2021 et qui n'a donné lieu qu'à rien d'autre qu'un gros bazar, puis mars 2021, rétropédalage de certains groupes de supporters », a déclaré Thibaud Vézirian.

«Plein de choses bizarres se sont passées»