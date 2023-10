PSG : Le retour d’un crack est lié à l’avenir de Mbappé

Arnaud De Kanel

Mis en lumière dès l'adolescence lorsqu'il était à La Masia, Xavi Simons montre depuis la saison passée ce dont il est capable chez les professionnels. Après un passage raté au PSG, le Néerlandais s'éclate du côté du RB Leipzig où il est prêté par le club de la capitale. Pour autant, il pourrait ne pas revenir tout de suite à cause de Kylian Mbappé.

Trois mois après son arrivée, Xavi Simons fait déjà l'unanimité au RB Leipzig. « C’est vraiment un bon gars et ce qu’il fait c’est fort. Il a cette qualité technique pour éliminer ou faire la passe mais aussi une grande intelligence de jeu : il sait ce qu’il faut faire et à quel moment le faire », confie Castello Lukeba pour Le Parisien . En 7 rencontres de Bundesliga, Simons a délivré 4 passes décisives et il a marqué 3 buts. A 20 ans, il confirme toutes les attentes placées en lui depuis de nombreuses années. Pour autant, le PSG peut-il lui faire une place dans l'effectif ? Visiblement, tout dépendra de ce que projette de faire Kylian Mbappé.

Simons et Mbappé pas compatibles ?

Au PSG, rien n'a encore été décidé pour Xavi Simons. Selon les informations du Parisien , il n'est pas exclu de prolonger le prêt du Néerlandais d'une saison, de le faire revenir mais aussi de le vendre l'été prochain. Le quotidien précise que l'avenir de Kylian Mbappé pèsera dans la décision du club au sujet de Simons. En effet, Luis Campos jugerait que les deux phénomènes occupe la même partie du terrain et que de ce fait, ils ne pourraient tout simplement pas jouer ensemble. Si Mbappé reste, le PSG serait tenté de faire une belle plus-value en vendant Xavi Simons. Si Mbappé part, alors Simons pourrait être rapatrié dans la capitale. Du côté de Leipzig, on veut déjà conserver l'attaquant, qu'importe l'avenir de Mbappé.

Leipzig veut garder Simons