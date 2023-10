Le «nouveau Ronaldo» recale le PSG et annonce du lourd

Pierrick Levallet

Afin de préparer l'avenir, le PSG souhaitait mettre la main sur une nouvelle pépite. Le club de la capitale suivait notamment Vitor Roque de très près. Comparé à Ronaldo, l'attaquant de 18 ans a finalement choisi le FC Barcelone. Le crack de l'Athletico Paranaense espère d'ailleurs marcher dans les pas de la légende brésilienne.

Du haut de ses 18 ans, Vitor Roque disposait de nombreux prétendants sur le mercato. Le phénomène de l’Athletico Paranaense était notamment dans le viseur du PSG. Mais finalement, le crack brésilien a choisi le FC Barcelone pour son avenir. Le club de la capitale a d’ailleurs peut-être manqué le digne héritier du légendaire Ronaldo.

Vitor Roque, le nouveau Ronaldo ?

« Vitor Roque possède un peu de la puissance et des mouvements de Ronaldo Nazário. Il se bat toujours pour chaque ballon, il est très compétitif et son meilleur atout, c'est le but » avait récemment confié André Curry, qui représente les intérêts de Vitor Roque. Ce dernier se dit d’ailleurs flatté pour ces comparaisons et espère se montrer à la hauteur.

«J'espère pouvoir suivre les mêmes traces»