Un attaquant recale le PSG et fait une révélation

Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football brésilien, Vitor Roque était très convoité sur le mercato. Plusieurs grands clubs européens étaient intéressés à l'image du PSG, mais c'est finalement le FC Barcelone qui a raflé la mise. Interrogé sur son choix, l'attaquant de l'Atlético Paranaense assure qu'il n'a absolument pas hésité au moment de choisir son prochain club.

Ces derniers mois, plusieurs jeunes brésiliens ont affolé le mercato, c'est notamment le cas de Vitor Roque qui brillait avec l'Atlético Paranaense. Convoité par le PSG notamment, il a finalement décidé de rejoindre le FC Barcelone. Un choix qu'il justifie.

Vitor Roque justifie son choix

« Non, non, j'ai toujours eu la conviction que ce serait Barcelone, j'ai toujours eu la volonté, cela a toujours été mon rêve, donc il a toujours été clair pour moi que je voulais aller à Barcelone. Oui, oui, seulement le Barça », lance l'attaquant brésilien dans une interview accordée à Mundo Deportivo avant de revenir sur le moment où il a compris qu'il signerait au Barça.

«Quand j'ai reçu la nouvelle, j'étais très heureux»