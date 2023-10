Pour Mbappé, le PSG a tout prévu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait partir libre à l'issue de la saison s'il ne prolonge. Conscient de la situation, le PSG commencerait à s'activer en coulisses, mais quoi qu'il arrive, le club de la capitale semble avoir envisagé différentes options dans ce feuilleton afin de ne pas être pris de court dans les prochaines semaines.

L'avenir de Kylian Mbappé va continuer de faire parler dans les prochaines semaines. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achève en juin prochain avec le PSG, ce qui pourrait lui permettre de partir libre. Néanmoins, selon Ben Jacobs, le club de la capitale est optimiste quant à la situation de Kylian Mbappé et semble avoir envisagé toutes les options possibles.

Le PSG s'active pour Mbappé

« Kylian Mbappé n'a pas renouvelé son contrat mais le PSG reste très calme sur la situation et se concentre sur la saison à venir. Il n'y a aucune garantie que quelque chose se passe avant janvier et le PSG est à l'aise avec ce scénario. À moins d'une offre astronomique, il n'y a pas de raison que Mbappe parte en janvier, même si, à l'heure actuelle, c'est la dernière fenêtre où le PSG peut obtenir un prix pour lui. Évidemment, cela peut changer si quelque chose de nouveau est convenu. Mbappé a fait savoir à plusieurs reprises qu'il souhaitait terminer la saison avec le PSG. Et si les champions de France sortent de leur groupe de Ligue des champions, je ne le vois pas partir pour le Real Madrid ou ailleurs en milieu de saison. Il est évident que si le PSG n'y parvient pas, nous devrons attendre et voir ce qu'il en est », explique le journaliste pour Caught Offside , avant d'en rajouter une couche.

«Le PSG est optimiste»