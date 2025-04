Départ de l'OM : De Zerbi lâche une réponse !

La rédaction

À peine rentré de son stage à Rome, l’OM de Pablo Longoria pourrait déjà repartir en Italie. Alors que la réception de Brest approche, Roberto De Zerbi reste concentré sur ce rendez-vous crucial. Pourtant, un nouveau déplacement est déjà dans les tuyaux pour préparer la fin de saison.

L’OM repart à Rome ?

Les 50 personnes qui composaient la délégation de l’OM devraient repartir à Rome ce mardi, juste après une journée de repos. Les Olympiens ne repasseraient pas par Marseille et rejoindraient directement Lille, explique La Provence. «Je ne sais pas, on verra. Pour l'instant, seul Brest m'intéresse. Il n'y a pas de lundi dans mon esprit», a expliqué Roberto De Zerbi, focalisé sur Brest.

Un match capital

Et cette concentration semble logique tant une victoire serait importante pour l’OM. Après les succès de Nice, Lyon et Strasbourg, le classement s’est encore un peu plus resserré. Monaco - qui a perdu des points face au Havre, mais a obtenu le match nul - est repassé deuxième à la différence de buts. Une victoire ce dimanche est donc capitale pour l’OM.