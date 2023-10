Vente OM : Il annonce la couleur pour l’arrivée de l’Arabie Saoudite

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plusieurs jours, le feuilleton sur la vente de l'OM est reparti de plus belle. Certains annoncent une arrivée de l'Arabie Saoudite dans les prochains jours. Mais pour le journaliste Denis Balbir, le timing n'est pas bon et il faudra vraisemblablement attendre avant de voir de nouveaux investisseurs débarquer à Marseille.

Pour de nombreux journalistes, comme Thibaud Vézirian, la vente de l'OM est inéluctable. Tôt ou tard, Frank McCourt quittera Marseille et pourrait laisser sa place à de nouveaux investisseurs. Selon le Vézirian, l'Arabie Saoudite serait proche de l'OM. Mais Denis Balbir ne semble pas partagé cet avis.

« Ce n’est pas le meilleur timing pour l’arrivée des Saoudiens »

« Même si je pense que tout est possible, les évènements internationaux et ce qui s’est passé dernièrement à l’OM au niveau des supporters me font dire que ce n’est pas le meilleur timing pour l’arrivée des Saoudiens (…) Ce dont on est sûr c’est que l’OM demeure un club attrayant sur la carte du foot européen : un beau stade, un public, un entraîneur qui a l’air de tenir la route avec Gennaro Gattuso… Ce n’est pas un secret que l’Arabie Saoudite cherche à étendre son influence par le biais du football et, en plus de Newcastle, il est évident que les Saoudiens vont chercher cette gamme de clubs pour leur prestige. Est-ce que ce sera l’OM ? Je n’en sais rien… » a confié le journaliste, qui s'interroge notamment sur l'avenir de Gennaro Gattuso.

De nombreuses questions se posent