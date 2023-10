Vente OM : «Un projet monumental», il annonce du lourd à Marseille

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La vente de l'OM serait imminente selon les informations du journaliste Thibaud Vézirian. L'Arabie Saoudite serait sur le point de débarquer à Marseille pour prendre la succession de Frank McCourt. Une arrivée, qui pourrait propulser le club phocéen dans une autre planète. A l'instar du Qatar, le pays pourrait mettre les moyens pour faire passer un cap à l'OM.

Propriétaire de l'OM depuis 2016, Frank McCourt a annoncé, à de nombreuses reprises, qu'il souhaitait rester longtemps à Marseille. Mais les récents évènements survenus avec les supporters pourraient le pousser à quitter son poste. Le Bostonien ne fermerait pas la porte à une vente du club et négocierait avec l'Arabie Saoudite comme l'a souligné The Independent . Les discussions seraient à un stade très avancé à en croire le média anglais. Il n'est pas impossible que l'Arabie Saoudite parvienne à boucler le deal dans les prochaines semaines.

OM : Aubameyang, Galtier... Il tente du lourd au mercato https://t.co/ozgcdpRnbN pic.twitter.com/IoxeAuKrT8 — le10sport (@le10sport) October 14, 2023

Une vente imminente de l'OM ?

C'est en tout cas la conviction de Thibaud Vézirian. « Ça continue via les médias saoudiens, et il y a désormais un média anglais, The Independent, qui curieusement a reçu depuis 2017-2018 des investisseurs saoudiens en son sein. En réalité, tout est déjà joué, on le sait et on le voit » a lâché le journaliste dans des propos rapportés par Team Football.

Vézirian évoque « un projet monumental »