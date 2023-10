Vente OM : Il annonce une ultime étape avant le départ de McCourt

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La vente de l’OM pourrait devenir réalité dans les prochaines semaines. C’est en tout cas la prévision du journaliste Thibaud Vézirian, qui annonce que le départ de Frank McCourt est inéluctable. Mais avant d’officialiser le deal, le club marseillais doit faire le ménage et apaiser les tensions avec les supporters.

Partira, ne partira pas ? L’avenir de Frank McCourt fait toujours l’objet de nombreuses spéculations. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le propriétaire américain se montre à l’écoute près avoir longtemps refusé de quitter son poste. En coulisses, des négociations auraient déjà débuté avec des investisseurs saoudiens. The Independent avait annoncé, il y a quelques jours, que l’Arabie Saoudite souhaitait mettre la main sur un nouveau club européen. Et l’OM serait l’une des équipes ciblées.

« En réalité, tout est déjà joué »

Pour Thibaud Vézirian, cela n’est pas un hasard si de nombreux médias étrangers se saisissent de ce dossier. En coulisses, la vente de l’OM serait, plus ou moins, actée. « Ça continue via les médias saoudiens, et il y a désormais un média anglais, The Independent, qui curieusement a reçu depuis 2017-2018 des investisseurs saoudiens en son sein. En réalité, tout est déjà joué, on le sait et on le voit » a lâché le journaliste pour Team Football.

Un ultime obstacle dans ce dossier ?