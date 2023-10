OM : Longoria boucle une recrue, c’est un «coup de foudre»

Arnaud De Kanel

En mars 2022, Pablo Longoria décidait de renforcer l'organigramme de l'OM en recrutant Stéphane Tessier pour diriger le pôle financier et administratif du club phocéen. Ce dernier a multiplié les postes dans le sport et il n'a pas mis longtemps à convaincre le président de l'OM de le recruter si l'on en croit ses proches.

Pablo Longoria ne recrute pas que des joueurs et des entraineurs. Le président de l'OM fait également passer des entretiens pour engager des dirigeants comme Stéphane Tessier. L'homme aux « 15 vies », pour reprendre la formule d'un proche, a signé en mars 2022 en tant que directeur financier et administratif après un « coup de foudre » avec Pablo Longoria.

«Pablo et lui ont matché direct»

Ce samedi, La Provence consacre un article à Stéphane Tessier. Un proche revient sur son arrivée à l'OM. « Pablo et lui ont matché direct. C’était un coup de foudre. Il a su faire l’unanimité. Stéphane ne se cache pas, c’est lui qui participe à toutes les réunions avec les supporters », avoue-t-il. Stéphane Tessier ne cesse de faire ses preuves.

«Stéphane Le Magicien»