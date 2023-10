Recruté par l’OM, il a fait le bonheur de Galtier

Arnaud De Kanel

En un peu plus d'un an, Stéphane Tessier a gravi les échelons à vitesse grand V à l'OM. Un rebond dans le football inattendu pour celui qui avait travaillé au FC Lorient et à l'ASSE auparavant. D'ailleurs, au sein du club stéphanois, il a grandement contribué à la réussite de Christophe Galtier.

C'est l'homme du moment à l'OM. Recruté en tant que directeur administratif et financier, Stéphane Tessier a récupéré les clés du sportifs suite au départ de Javier Ribalta. Le financier connait bien le monde du football car il a déjà travaillé dans deux clubs auparavant, notamment à l'ASSE lors du passage de Christophe Galtier. D'ailleurs, c'est lorsqu'il a quitté le Forez que l'ancien coach du PSG a perdu la main.

Deschamps valide le grand retour d’un joueur de l’OM https://t.co/wvG44yeT8J pic.twitter.com/Lwp8wx5fL4 — le10sport (@le10sport) October 14, 2023

«Ils avaient un lien très fort»

De 2010 à 2015, Stéphane Tessier était donc directeur général de l'ASSE. C'est lui qui commandait les opérations et ça n'était pas pour déplaire à Christophe Galtier avec qui il s'entendait parfaitement. « Ils avaient un lien très fort. Tessier n’était pas très convivial, plutôt politique, et très ambitieux aussi. Il s’occupait beaucoup du recrutement, des tractations avec les agents. On sentait qu’il aspirait à autre chose, à voir plus haut, et qu’il n’avait pas vocation à rester. Mais il fait partie des gens qui ont laissé une bonne image chez les Verts car son passage coïncide avec une bonne période », témoigne un journaliste pour La Provence ce samedi. Et ce n'est pas anodin si le départ de Tessier coïncide avec la chute de Galtier.

«Les ennuis de Galtier à l’ASSE commencent quand Tessier s’en va»