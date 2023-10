OM : «Un tueur», le remplaçant de Longoria déjà trouvé ?

Arnaud De Kanel

Arrivé en mars 2022 à l'OM, Stéphane Tessier est en train de prendre du gallon dans l'organigramme marseillais. Avec le départ de Javier Ribalta, celui qui n'était que directeur financier et administratif se retrouve désormais en charge du sportif. Et en cas de départ de Pablo Longoria, il se murmure qu'il pourrait même récupérer le siège de président.

Peu connu des supporters marseillais, Stéphane Tessier est un de ces hommes de l'ombre qui font un club. Ancien directeur général de l'ASSE, le Stéphanois de naissance a rejoint l'OM en mars 2022 en tant que directeur financier et administratif et il se retrouve désormais directeur sportif suite au départ de Javier Ribalta survenu en début de semaine. « Stéphane Tessier, également membre du directoire, sera en charge de la direction générale de l’Olympique de Marseille avec notamment sous sa responsabilité cinq pôles clés à savoir les opérations, le business, l’administratif et les finances, la communication et le sportif. Ce dernier pôle sera renforcé en temps voulu, une fois que le directoire aura arrêté son choix sur le profil idoine », faisait savoir l'OM dans un communiqué. Tessier sait tout faire et au sein du club phocéen, on estime même qu'il pourrait remplacer Pablo Longoria si ce dernier venait à quitter le navire.

«Il n’était pas le plus aimé»

Stéphane Tessier travaille dans l'ombre et fait le sale boulot, ce qui ne plait pas à tout le monde comme le rappelle un salarié de l'OM à La Provence . « C’est un mec discret, qui ne se met pas en avant. Un gars qui met les mains dans le cambouis, un vrai bosseur qui connaît les rouages d’un club de foot. Gérer un club, il sait faire. Au départ, comme tous les directeurs financiers, il n’était pas le plus aimé. Quand tu connais l’opulence et que le mec arrive pour fermer les vannes, ça ne fait pas que des heureux… » Mais voilà, Stéphane Tessier a su gagner la confiance de Pablo Longoria et il prend de plus en plus d'importance à l'OM. Certains le voient même comme le futur président.

«Tout le monde se dit qu’il deviendra président en cas de départ de Pablo»