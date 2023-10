Vente OM : Après la crise, Longoria vend la mèche pour McCourt

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans le communiqué annonçant le départ de Javier Ribalta et la réorganisation en interne, Pablo Longoria en a profité pour insister sur l'implication sans faille de Frank McCourt dans ce remaniement au sein de la direction de l'OM. Une précision loin d'être anodine alors que les rumeurs concernant la vente du club et l'arrivée de l'Arabie Saoudite se multiplient ces dernières semaines.

C'est désormais officiel, Javier Ribalta quitte son poste de directeur du football de l'OM qu'il occupait depuis juillet 2022. Par le biais d'un communiqué, le club phocéen a ainsi annoncé la nouvelle : « Présidé par Pablo Longoria et composé jusqu’à ce jour de quatre membres, le Directoire poursuivra sa mission de transformation en profondeur du club sans la contribution de Javier Ribalta que l’Olympique de Marseille tient particulièrement à remercier pour son implication et professionnalisme tout au long de son aventure olympienne ». Un communiqué au sein duquel Pablo Longoria a également pris la parole afin de justifier ces changements au sein de la direction de l'OM.

Longoria insiste sur l'implication de McCourt à l'OM

Et le président marseillais a particulièrement insisté sur le rôle et la présence de Frank McCourt tout au long de ce processus. « Les nombreuses discussions que nous avons eues lors des dernières semaines ont permis d’amorcer un long travail de réflexion et de projection ayant abouti, entre autres, à une évolution de notre organisation sportive et administrative dans l’intérêt du club et de ses parties prenantes », assure Pablo Longoria qui en rajoute un couche.

«soutien et de l’implication sans faille de notre actionnaire, Frank McCourt»