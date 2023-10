OM : Un renfort de taille bouclé pour le projet McCourt ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Marqué par les évènements survenus avec les supporters, Javier Ribalta a pris la décision de quitter l'OM ce mercredi. D'ores et déjà, le club phocéen recherche un nouveau directeur sportif. Trois candidats auraient été approchés par la direction marseillaise. Le favori se nomme Mehdi Benatia, ancien international marocain devenu, depuis, agent de joueurs.

Ce mardi, Frank McCourt s'est entretenu avec Pablo Longoria et ses collaborateurs. A l'ordre du jour, l'avenir de certains responsables comme Javier Ribalta (head of football), Pedro Iriondo (directeur général) et Stéphane Teissier (directeur financier). Le président de l'OM a laissé chacun de ses proches libres de leur choix selon les informations de RMC Sport.

C’est confirmé, l’OM prépare un gros retour https://t.co/H9c4bNw9FT pic.twitter.com/km0R2cvAXN — le10sport (@le10sport) October 11, 2023

Ribalta va quitter l'OM

Malgré les efforts de Frank McCourt, Javier Ribalta a été le premier à quitter son poste. Irrité par le comportement de certains supporters, l'Espagnol a pris la décision de partir comme l'a annoncé l'OM dans un communiqué. Aujourd'hui, sa place est laissée vacante.

Benatia grand favori pour le remplacer