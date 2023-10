Premier coup de théâtre pour ce retour à l’OM ?

Hugo Chirossel

Alors que le départ de Javier Ribalta a été officialisé, Pablo Longoria est en quête du prochain directeur sportif de l’OM. En ce sens, le président marseillais a jeté son dévolu sur Mehdi Benatia. Formé au club, l’ex-international marocain est la priorité du dirigeant espagnol, mais un retournement de situation semble encore possible.

Trois semaines après sa mise en retrait, à la suite de la réunion houleuse avec les représentants des groupes de supporters, Javier Ribalta n'est plus le directeur du football de l’OM. La tendance était à un départ du bras droit de Pablo Longoria et le club a officialisé la nouvelle ce mercredi soir

Longoria a fait de Benatia sa priorité

Ce mercredi matin, La Provence avançait la piste menant à Mehdi Benatia pour devenir le nouveau directeur sportif de l’OM. Une tendance confirmée par RMC Sport , qui indique que l’ancien joueur du Bayern Munich et de la Juventus est tout en haut de la short-list de Pablo Longoria.

Un retournement de situation encore possible ?