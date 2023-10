OM : Réunion au sommet avec McCourt, il va claquer la porte

Hugo Chirossel

Après la crise institutionnelle dans laquelle est plongée le club depuis quelques semaines, l’OM va opérer des changements en interne. Une réorganisation de l’organigramme est en cours à Marseille et une réunion en ce sens s’est tenue mardi, avec notamment la présence de Frank McCourt. Si tous les détails ne sont pas encore connus, un départ semble désormais acté.

Trois semaines sont déjà passées depuis la fameuse réunion houleuse entre la direction de l’OM et les représentants des groupes de supporters. Une réunion qui avait entraîné le départ de Marcelino et la mise en retrait de Pablo Longoria, Javier Ribalta, Stéphane Tessier et Pedro Iriondo.

«Il n’en peut plus de ce climat»

Pour le moment, seul Marcelino a quitté l’OM. Pablo Longoria a finalement décidé de rester et cela semble également être le cas de Stéphane Tessier et Pedro Iriondo. Un cas interroge désormais, celui de Javier Ribalta. « Ribalta a craqué, il veut s’en aller. Il n’en peut plus de ce climat », a confié Daniel Riolo dans l’ After Foot sur RMC .

Ribalta sur le départ