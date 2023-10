«Il a craqué», un proche de Longoria veut quitter l'OM ?

Amadou Diawara

Après l'entraineur Marcelino, qui a démissionné de son poste d'entraineur, Javier Ribalta pourrait également claquer la porte de l'OM. En effet, le directeur du football marseillais serait lassé par l'environnement du club et serait plus que jamais déterminé à prendre ses jambes à son cou d'après Daniel Riolo.

Depuis le nul entre l'OM et Toulouse le 17 septembre au Vélodrome (0-0), le club marseillais est plongé dans une terrible crise. Alors que des ultras ont proféré des menaces de mort à la direction olympienne, Marcelino a décidé de démissionner. Et il pourrait être suivi par Javier Ribalta, proche de Pablo Longoria à l'OM.

Javier Ribalta n'en peut plus de l'OM

Présent dans l' After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo a affirmé que Javier Ribalta voulait à tout prix quitter l'OM. A en croire le journaliste de RMC Sport , le directeur du football serait arrivé à saturation à Marseille.

Marcelino dézingue l’OM après son départ https://t.co/xY1h4pqFTD pic.twitter.com/1c206Pwljp — le10sport (@le10sport) October 11, 2023

«Ribalta a craqué, il veut s'en aller»