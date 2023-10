«C’est honteux» : Il quitte l’OM et se fait fracasser

Thomas Bourseau

Marcelino n’aura pas fait long feu sur le banc de touche de l’OM. Et non pas en raison de ses résultats qui ont mené à une éviction. En effet, l’Espagnol a lui-même déposé sa démission en raison du climat délétère à Marseille courant septembre entre les supporters et la direction. Christophe Dugarry n’a pas digéré son départ.

Après seulement sept matchs officiels disputés à l’OM, Marcelino décida de claquer la porte du club phocéen le 20 septembre dernier, soit deux jours après la réunion houleuse entre les associations de supporters de l’Olympique de Marseille ainsi que les dirigeants marseillais.

Une réunion houleuse entre les supporters et les dirigeants, Marcelino s’en va

Au cours de la réunion en question, les démissions du président Pablo Longoria et de son directoire, à savoir Javier Ribalta, Pedro Iriondo et Stéphane Tessier ont toutes été réclamées. D’ailleurs, des menaces et intimidations auraient été proférées. De quoi inciter Marcelino à dire stop et à quitter prématurément l’OM, estimant ne pas pouvoir mener à bien le projet dans ces conditions.

«Marcelino est parti comme un voleur»