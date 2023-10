Recalée par l’OM, une star prend une décision radicale

Hugo Chirossel

Libre après son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, Eden Hazard aurait été proposé à des clubs de Ligue 1 cet été, et notamment à l’OM. Un retour dans le championnat de France qui n’est finalement pas produit. Toujours sans club, l’ancien joueur de Chelsea a décidé de mettre un terme à sa carrière et l’a annoncé ce mardi.

Après une carrière longue de 16 ans, Eden Hazard a décidé de dire stop. L’ex-international belge était toujours sans club depuis la fin de saison dernière et son départ du Real Madrid. Cet été, Foot Mercato indiquait qu’il aurait été proposé à trois clubs de Ligue 1 : l’OM, l’OGC Nice et le LOSC. Finalement, Eden Hazard ne rechaussera pas les crampons et a annoncé ce mardi la fin de sa carrière.

«J’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel»

« I l faut savoir s’écouter et dire stop au bon moment. Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel. J’ai pu réaliser mon rêve, jouer et m’amuser sur les terrains à travers l’Europe et le monde. Au cours de ma carrière j’ai rencontré des personnes formidables, dirigeants, coachs, coéquipiers et je tenais à remercier particulièrement les clubs par lesquels je suis passé : le LOSC, Chelsea et le Real Madrid; et évidemment remercier de nouveau la Sélection Belge », a déclaré Eden Hazard, dans une publication sur Instagram .

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eden Hazard (@hazardeden_10)

«Il est désormais temps de profiter de mes proches et vivre de nouvelles expériences»