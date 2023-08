L’OM a recalé une star du Real Madrid !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'image d'Alexis Sanchez la saison dernière ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM s'est fait une spécialité dans le recrutement de stars qui semblent sur le déclin. Une stratégie qui n'est pas passée inaperçue auprès de l'entourage d'Eden Hazard. L'international belge, libre depuis son départ du Real Madrid, aurait été proposé à Pablo Longoria qui a refusé cette hypothèse.

Depuis un an, l'OM semble avoir l'intention de relancer des grands noms du football. Il y a un an, Alexis Sanchez rejoignait ainsi le club phocéen après avoir mis fin à son contrat avec l'Inter Milan. Le Chilien n'a pas été prolongé, mais l'OM a tout de même attiré une star en enrôlant Pierre-Emerick Aubameyang. Et un autre grand nom aurait pu débarquer.

Eden Hazard proposé à l'OM

En effet, selon les informations de Foot Mercato , Eden Hazard aurait été proposé à l'OM cet été ! Le LOSC et l’OGC Nice ont également été sondés en France, mais à chaque fois, l'international belge aurait été recalé. Libre depuis son départ du Real Madrid, l'ancien Lillois est donc dans le flou.

La Turquie s'active pour Hazard