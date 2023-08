L'OM pousse un coup de gueule sur le mercato

Jean de Teyssière

L'OM a été très actif sur durant le mercato estival avec pas moins de sept recrues déjà officialisées. Si Pablo Longoria n'a pas encore déclaré que le mercato marseillais était terminé, il a néanmoins poussé un coup de gueule sur le fait que le mercato se poursuive après le début des championnats. Chose qu'il ne comprend pas qu'il aimerait pouvoir modifier.

Lors du mercato marseillais, sept joueurs ont rejoint les rangs marseillais. Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia, Iliman Ndiaye, Ruben Blanco, Joaquin Correa et Ismaïla Sarr. Seul l'Argentin a été recruté après le début du championnat de France, même si Pablo Longoria, le président de l'OM, n'est pas fan de faire des mouvements à partir de la reprise des championnats.

Encore deux recrues à l'OM ?

Malgré toutes ces recrues, l'OM n'a pas encore terminé et pourrait encore signer deux joueurs. Il s'agit de Michael Murillo et Bamo Meïté. Le premier est latéral à Anderlecht et pourrait venir en tant que doublure de Jonathan Clauss tandis que le second est défenseur à Lorient et pourrait venir à l'OM en échange d'Isaak Touré.

Mercato : L'OM officialise un transfert https://t.co/dkJjFGgaII pic.twitter.com/uZOrUmqT6S — le10sport (@le10sport) August 28, 2023

« Je considère qu'il faut fermer le mercato avant le début des championnats »