Une star quitte l'OM, la nouvelle recrue l'interpelle

Hugo Chirossel

Après une saison passée à l’OM, Alexis Sanchez a fait son retour à l’Inter Milan ces derniers jours, qu’il avait justement quitté pour aller à Marseille. Dans le même temps, Joaquin Correa quant à lui a fait le chemin inverse et a rejoint le club marseillais en prêt avec option d’achat. Lors de sa présentation ce lundi, l’attaquant argentin s’est exprimé sur la réussite de son ancien coéquipier dans la cité phocéenne.

Ce lundi, l’OM a présenté sa dernière recrue en date lors de ce mercato estival, Joaquin Correa. Ce dernier est arrivé en provenance de l’Inter Milan dans le cadre d’un prêt payant de 2M€, assorti d’une option d'achat 10M€, obligatoire en cas de qualification en Ligue des champions. En parallèle, alors qu’il était libre depuis la fin de son contrat avec l’OM, Alexis Sanchez quant à lui a remplacé Joaquin Correa dans les rangs des Nerazzurri .

Longoria répond à Sanchez

Le nouveau joueur de l’OM, comme Pablo Longoria, n’ont pas échappé aux questions sur l’international chilien. Le président marseillais en a d'ailleurs profité pour répondre au message d’Alexis Sanchez au moment de l’officialisation de son retour à l’Inter Milan, confirmant une décision sportive du club le concernant. Pour ce qui est de Joaquin Correa, il espère s’inspirer de la réussite de son ancien coéquipier à l’Olympique de Marseille la saison passée.

«J’étais content de voir qu’il se sentait bien ici »