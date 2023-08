L’OM annonce la couleur pour son dernier transfert !

Jean de Teyssière

L'OM a bouclé l'arrivée d'une septième recrue cette saison et il s'agit de l'attaquant argentin Joaquin Correa. L'ancien joueur de l'Inter Milan débarque à l'OM avec un beau CV lui qui a été vice-champion d'Italie en 2022 avant d'être finaliste de la Ligue des Champions en 2023. Par ailleurs, il a aussi remporté trois fois la Coupe d'Italie en 2019 avec la Lazio Rome puis en 2021 et 2022 avec l'Inter Milan. Pablo Longoria, le président de l'OM, l'a présenté à la presse ce lundi et promet de belles choses avec ce joueur.

Le mercato olympien est quasiment terminé même si deux joueurs peuvent encore venir garnir les rangs marseillais. Ce lundi, Joaquin Correa a été présenté à la presse et le président de l'OM, Pablo Longoria, a eu des mots élogieux envers sa nouvelle recrue.

« Je viens avec le projet de gagner »

Présenté à la presse ce lundi, Joaquin Correa semble déterminé à réaliser de belles choses avec son nouveau club de l'OM : « Je viens avec le projet de gagner. J'avais envie d'être ici, j'ai parlé avec des gens qui sont passés ici. C'est stimulant de jouer dans cet environnement, avec de tels supporters. »

« C'est un joueur de bonne qualité technique, physique, bon en attaque, en contre-attaque, complet, polyvalent, au profil très recherché »