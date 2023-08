La nouvelle recrue de l’OM raconte son transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraîchement recruté par l’OM, Joaquin Correa a été présenté en conférence de presse ce lundi par son président, Pablo Longoria. L’attaquant argentin ne cache pas ses ambitions pour ce nouveau challenge et livre les coulisses de son transfert au sein du club phocéen, lui qui sort d’une saison difficile avec l’Inter Milan.

L’OM souhaitait un nouveau renfort offensif pour la fin du mercato, et il le tient enfin ! Joaquin Correa s’est engagé sous la forme d’un prêt payant de 2M€ assorti d’une option d’achat de 10M€ en provenance de l’Inter Milan, et l’attaquant argentin de 29 ans s’est enfin exprimé ce lundi, à l’occasion de sa conférence de presse de présentation. Correa évoque les dessous de son arrivée à l’OM, et notamment ses discussions avec certains de ses compatriotes sur ce nouveau challenge.

« Ocampos et Balerdi m’ont parlé de l’OM »

« Je viens avec le projet de gagner. J'avais envie d'être ici, j'ai parlé avec des gens qui sont passés ici. C'est stimulant de jouer dans cet environnement, avec de tels supporters (…) Lucas Ocampos et Leo Balerdi m'ont parlé du club quand on était en sélection. C'est un club avec une grande histoire et une grande ferveur des supporters. Ils m'ont dit que c'était exceptionnel de jouer dans ce stade », indique Joaquin Correa sur son arrivée à l’OM.

Correa veut se relancer