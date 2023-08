Une star lâche une bombe, l'OM lui répond !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, en marge de sa signature à l'Inter Milan, Alexis Sanchez a publié un message d'adieux émouvant pour l'OM. Mais le Chilien en a surtout profité pour assurer qu'il n'avait jamais voulu partir. Présent en conférence de presse à l'occasion de présentation officielle de Joaquin Correa, Pablo Longoria en a profité pour répondre à son ancien joueur.

Après de longues semaines d'incertitude, Alexis Sanchez a finalement tranché pour son avenir. Le Chilien a effectivement signé à l'Inter Milan. Un retour au sein du club lombard seulement un an après son départ, qui met donc fin à une éventuelle prolongation aux rumeurs concernant une éventuelle prolongation à l'OM. Ironie du sort, c'est l'arrivée de Joaquin Correa à Marseille qui a débloqué la signature d'Alexis Sanchez à l'Inter. Et dès que son retour chez les Nerazzurri a été officialisé, l'international chilien s'est fendu d'un message sur Instagram afin de faire ses adieux à l'OM. Mais surtout, en révélant que son souhait a toujours été de rester à Marseille. « Je voudrais éclaircir certains sujets et dire que pour ma part j’ai toujours voulu rester à Marseille. C’est ce que j’ai toujours souhaite mais cela ne dépendait pas que de moi il faut toujours être deux pour se mettre d’accord. Cette fois la direction technique avait fait d’autres choix mais je les respecte », écrivait Alexis Sanchez. Présent en conférence de presse en marge de la présentation de Joaquin Correra, Pablo Longoria a répondu à son ancien attaquant.

Longoria répond à Sanchez

« Je tiens à remercier personnellement Alexis pour tout ce qu'il a apporté, donné l'an dernier. Merci d'avoir cru en notre projet. Une saison de très grande qualité. Je n'ai que des remerciement pour ses qualités, sa mentalité et ce qu'il a donné au club. Mais comme dirigeant, on doit prendre des décisions. Il y a eu un changement de coach... Il a fallu prendre une décision ensemble, on a analysé l'équipe, ce dont on avait besoin dans le secteur offensif. C'est un sport collectif, pas individuel. On devait chercher la plus grande complémentarité entre les joueurs qui seront amenés à jouer ensemble cette saison. A l'issue de ces discussions, on est tombé d'accord pour confier ce secteur à Aubameyang, Ndiaye, Vitinha et Joaquin Correa, très fort dans le jeu associatif et les contre-attaques. Il faut aussi ajouter, au poste de deuxième attaquant, Amine Harit, qui a joué à ce poste à Schalke, notamment. On voulait prendre la meilleure décision pour le collectif concernant Sanchez, il n'entrait pas dans le cadre de complémentarité », explique le président de l'OM avant d'apporter de nouvelles précisions.

«On a abandonné la piste Sanchez dans les dernières semaines»