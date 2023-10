Coup de théâtre, ils vont rester à l'OM

Amadou Diawara

Alors que certains supporters de l'OM ont dépassé les bornes ces dernières semaines, Marcelino a démissionné de son poste d'entraineur. Et l'Espagnol aurait pu être suivi par tous les membres de la direction marseillaise. Mais finalement, Pablo Longoria, Pedro Iriondo et Stéphane Tessier ont décidé de poursuivre leur aventure à l'OM.

Après le coup de sifflet final d'OM-Toulouse (0-0, le 17 septembre), le public du stade Vélodrome a fait part de sa colère envers les joueurs marseillais. Le lendemain, un entretien de crise a été organisé entre la direction de l'OM et ses groupes de supporters. Toutefois, leur conversation a dégénéré lorsque certains ultras ont proféré des menaces de mort.

Longoria, Ribalta, Iriondo ont oublié l'idée de quitter l'OM

Alors que l'air est devenu irrespirable à Marseille, Marcelino a décidé de claquer la porte. En effet, le technicien espagnol a démissionné de son poste à l'OM. Et les membres de la direction olympienne auraient pu le suivre dans la foulée.

Friio n'a jamais envisagé de partir