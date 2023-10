Réunion au sommet avec McCourt, coup de théâtre imminent à l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il y a quelques jours, l'OM était secoué par une grave crise, qui a mené au départ de Marcelino. Pablo Longoria avait également songé à quitter son poste avant d'être retenu par Frank McCourt. L'incertitude règne toujours au sujet de certains responsables comme Javier Ribalta ou Stéphane Teissier. Des échanges avec le propriétaire de l'OM ont eu lieu ce mardi.

L'OM a vécu un début de saison moyen. Arrivé cet été sur le banc, Marcelino n'a pas trouvé la bonne formule et les tristes prestations de son équipe ont fini par lasser les supporters. Lors d'une réunion organisée à la Commanderie le 18 septembre dernier, certains ultras s'en sont pris verbalement au technicien espagnol et auraient menacé Pablo Longoria, présent au centre d'entraînement. Un épisode qui a marqué le président de l'OM.

OM : Il se lâche sur Aubameyang https://t.co/4MIyQqJ8vq pic.twitter.com/jUXuC10fKh — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

L'avenir de dirigeants toujours incertain

Durant plusieurs jours, Pablo Longoria a songé à quitter son poste. Marqué, il a pu compter sur le soutien de Frank McCourt, qui est parvenu à le convaincre. « Aujourd'hui, j'ai eu une très longue conversation avec le propriétaire Franck McCourt et le conseil de surveillance qui m'ont affiché un soutien inconditionnel. Tout ce soutien me fait chaud au cœur, me montre une nouvelle fois tout l'amour, toute la passion, toutes les bonnes qu'il y a autour de l'OM, de cette ville, les bonnes valeurs. Ça me donne beaucoup d'énergie » avait lâché le président de l'OM.

Une réunion organisée avec McCourt