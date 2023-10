OM : Gattuso prêt à tout changer ?

Hugo Chirossel

Alors qu’il a débarqué à l’OM il y a deux semaines, Gennaro Gattuso a repris dans l’urgence une équipe malade, au sein d’un club qui sortait à peine d’une crise institutionnelle. S’il a mis en place son système préférentiel, le technicien italien n’a pas tout bouleversé non plus et a plus ou moins repris la hiérarchie déjà en place.

Pour remplacer Marcelino, démissionnaire de son poste d’entraîneur, l’OM a décidé de s’attacher les services de Gennaro Gattuso. Ce dernier est arrivé il y a deux semaines à Marseille et n’a pas vraiment eu le temps de prendre ses marques. Trois jours après, il se retrouvait déjà sur la pelouse de l’AS Monaco à diriger sa première rencontre.

Aubameyang et Harit, les grands gagnants

Comme attendu, Gennaro Gattuso a installé son système en 4-3-3 dès son arrivée à l’OM, mais il n’a pas tout bouleversé non plus. Il a fait confiance à Pierre-Emerick Aubameyang, en délicatesse depuis le début de la saison, et a installé Amine Harit dans un rôle de meneur de jeu, lui qui évoluait sur un côté sous les ordres de Marcelino. Le Marocain a répondu présent et tout porte à croire qu'il peut être un des hommes forts de l'ère Gennaro Gattuso.

Des changements à prévoir ?