OM : Gattuso va déjà plomber une surprise de Marcelino

Hugo Chirossel

Samedi soir sur la pelouse de l’AS Monaco, Gennaro Gattuso a vécu son premier match en tant qu’entraîneur de l’OM. Une rencontre pour laquelle il n’a pas retenu le jeune Emran Soglo. Lors de la présaison, Marcelino l’avait intégré au groupe et l’utilisait souvent en tant qu’arrière gauche, mais le technicien italien ne semble pas partager cette idée.

« C’est une immense fierté de marquer mon premier but à l’Olympique de Marseille. Ça a toujours été un rêve pour moi et aujourd’hui c’est devenu une réalité . » Le 18 août dernier après le match nul de l’OM contre Metz (2-2), Emran Soglo, titulaire et buteur pour la première fois en professionnel, n’avait pas caché son plaisir.

Vente OM : McCourt va rendre fou l’Arabie Saoudite https://t.co/abY8YJOrMq pic.twitter.com/UevUDu0yWV — le10sport (@le10sport) October 2, 2023

Soglo a disparu depuis son but à Metz

« Je n’ai même pas les mots. Je suis déçu du résultat, mais on doit continuer à travailler et la semaine prochaine ce sera mieux », a-t-il ajouté. Sauf que depuis, Emran Soglo n’a pas disputé la moindre minute avec l’OM. Et l’arrivée de Gennaro Gattuso en lieu et place de Marcelino ne devrait pas améliorer sa situation.

À gauche, Gattuso ne compte pas sur lui