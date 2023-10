OM : Le vestiaire annonce la couleur a Gattuso !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pour sa grande première en tant que nouvel entraîneur de l'OM, Gennaro Gattuso n'a pu empêché la défaite de son équipe contre l'AS Monaco samedi soir en championnat. Mais Samuel Gigot, le défenseur marseillais, semble parfaitement adhérer au discours de son coach et le fait savoir.

Attiré par l'OM au pied levé cette semaine pour venir succéder à Marcelino qui avait subitement présenté sa démission quelques jours auparavant, Gennaro Gattuso n'aura pas réussi son baptême du feu en Ligue 1. Le club phocéen s'est en effet incliné sur le terrain de l'AS Monaco samedi soir (3-2), et malgré un visage combattif, Gattuso a donc perdu sa première sur le banc de l'OM.

« On va tous aller dans son sens »

Interrogé en zone mixte après la rencontre, Samuel Gigot s'est confié sur le discours de son nouvel entraîneur, et le défenseur de l'OM semble parfaitement adhérer : « Il a dit qu’il ne fallait pas lâcher. Lui il vient d’arriver, il veut garder le positif. On va tous aller dans son sens, on voit qu’il veut mettre quelque chose en place d’assez intense », confie Gigot.

« Aller dans la même direction que le coach »