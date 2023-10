Inquiétude à l’OM, il donne de ses nouvelles

Arnaud De Kanel

Auteur d'une excellente première période face à l'AS Monaco, Iliman Ndiaye n'a pas été en mesure de terminer la rencontre. Remplacé peu après la mi-temps par Amine Harit, l'attaquant sénégalais est sorti en boitant. Mais d'après lui, ce ne serait pas très grave.

L'OM a de nouveau vécu une soirée particulière. Pour la première de Gennaro Gattuso sur le banc, un homme s'est démarqué sur la pelouse et il s'agit d'Iliman Ndiaye. Auteur d'un but et d'une passe décisive, l'attaquant sénégalais a réalisé le match parfait avant de devoir céder sa place sur blessure.

Une «libération» pour Ndiaye

Après des débuts frustrants, Iliman Ndiaye a enfin débloqué son compteur avec l'OM. « La libération pour moi ? Oui je pense. Ça fait du bien de marquer mon premier but et enchaîner après une passe décisive. J’espère enchaîner les prochaines rencontres. La défaite ? J’aurais préféré ne pas marquer et gagner le match. C’est une déception. On avait bien commencé. On doit encore travailler pour préparer les erreurs », a-t-il lâché en zone mixte. Mais alors, qu'en est-il de sa blessure ?

Rien de grave pour Ndiaye

A l'abri des caméras, Iliman Ndiaye a donné de ses nouvelles au journaliste Karim Attab. L'attaquant de l'OM lui aurait indiqué qu'il n'y aurait rien de bien grave. Le pied de Ndiaye va bien et il devrait donc pouvoir s'en servir jeudi face à Brighton.