OM : Gattuso pousse déjà un coup de gueule

Arnaud De Kanel

Gennaro Gattuso rêvait sans doute de meilleurs débuts. Samedi soir, quelques heures après le match nul du PSG contre Clermont (0-0), l'OM s'est incliné sur la pelouse de l'AS Monaco (3-2) après avoir mené au score à deux reprises. Encore un match où les Olympiens encaissent trois buts, ce que n'a forcément pas apprécié l'entraineur italien.

Débuts ratés pour Gennaro Gattuso à l'OM. Même si son équipe a montré un visage conquérant, elle s'est inclinée contre l'AS Monaco et reste donc coincée en milieu de tableau. Le nouvel entraineur de l'OM attend beaucoup plus.

«On ne peut pas être content quand on perd»

Gennaro Gattuso est forcément déçu du résultat. « On ne peut pas être content quand on perd c’est certain. Il faut mieux faire. On a encaissé trois buts qu’on aurait pu éviter. Sur l’un des trois on s’est endormis, sur le troisième on était trois contre deux. Ce sont des petites choses qu’il faut améliorer rapidement sinon il est très difficile de gagner des matchs. pense qu’il y avait beaucoup de choses à faire. Il aurait fallu mieux défendre. On a encaissé le deuxième but à neuf mètres. Ce sont des choses qu’il faut éviter et qu’on peut éviter. Il faut avoir beaucoup plus d’attention et être beaucoup plus concentré. Je pense qu’il faut faire des progrès au niveau tactique, on a commis plusieurs erreurs et les petits détails ont fait la différence », a déclaré l'entraineur de l'OM au micro de Canal+ . Et les joueurs de Gennaro Gattuso doivent impérativement réagir car le calendrier est chargé.

«On a peu de temps»