«Il m’a massacré», il balance sur l’entraîneur de l’OM

Arrivé il y a quelques jours à l'OM pour remplacer Marcelino, Gennaro Gattuso cultive l'image d'un entraîneur total. Très impliqué, le technicien italien a parfois fait vivre un cauchemar à ses joueurs. Edgar Çani, qui l'a connu à Pise, est revenu sur sa relation avec le champion du monde 2006.

Gennaro Gattuso a fait ses premiers pas avec l'OM. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le technicien ne laisse pas indifférent. Parfois habité, le champion du monde 2006 consacre tout son énergie à son équipe et il attend la même chose de la part de ses joueurs.

« C’est l’entraîneur qui m’a le plus massacré d’un point de vue physique et mental »

Parfois, la pression peut être difficile à supporter comme l'a confié Edgar Çani, son ancien protégé à Pise. « Il protège ses joueurs, quitte à se charger lui-même. C’est l’entraîneur qui m’a le plus massacré d’un point de vue physique et mental (rires), le genre de personne qui, quand tout est noir, voit une lumière et la fait voir aux autres » a-t-il déclaré.

Gattuso très apprécié par Çani