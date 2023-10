Il signe au PSG pour 60M€ et déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé contre un chèque de 60M€ cet été, Manuel Ugarte est l'une des bonnes pioches du PSG. Le milieu de terrain uruguayen délivre une activité impressionnante dans l'entrejeu et impressionne Luis Enrique son entraîneur. Il faut dire que le joueur est vite parvenu à s'intégrer au sein du club parisien. Il raconte ses premiers mois en France.

Lors du dernier mercato estival, le PSG n'a pas hésité à lever la clause libératoire de Manuel Ugarte, alors fixée à 60M€. Bien lui en a pris puisque le milieu de terrain uruguayen est l'un des maillons forts de ce PSG version Luis Enrique. D'ailleurs, le technicien espagnol joue un grand rôle dans le bien être d'Ugarte. Lors d'un entretien à PSG TV, le jeune joueur a rendu hommage à son entraîneur.

Le PSG vend la mèche pour Mbappé https://t.co/5584smkziX pic.twitter.com/HDT7uvKEH6 — le10sport (@le10sport) September 29, 2023

Ugarte évoque la présence de Luis Enrique

« Je parle beaucoup avec Luis Enrique et je suis aussi très ouvert à l’apprentissage parce que je sais que j’ai encore un long chemin à parcourir, je suis encore très jeune mais je remarque une progression. Je suis en confiance et il me semble que oui, Luis Enrique est un entraîneur spécial pour m’aider à m’améliorer (...) Pour jouer comme l’entraîneur le veut, il faut être convaincu, c’est important. Et Luis Enrique vous convainc réellement avec ses idées » a lâché Ugarte, impressionné aussi par l'ambiance du Parc des Princes.

Ugarte se sent déjà chez lui à Paris