Le PSG fait une annonce pour l'avenir de Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un été tumultueux, tout semble être rentré dans l'ordre entre Kylian Mbappé et le PSG. Cependant, l'avenir du crack de Bondy risque de rapidement revenir sur le devant de la scène. Et pour cause, son contrat s'achève en juin 2024 ce qui peut lui permettre de partir libre. Cependant, Nasser Al-Khelaïfi se montre rassurant.

L'été de Kylian Mbappé aura été plus qu'agité. Après avoir annoncé son intention de ne pas lever l'option présente dans son contrat pour prolonger d'une saison, le crack de Bondy a été mis à l'écart par le PSG, avant sa réintégration dans le courant du mois d'août. Mais son avenir est loin d'être réglé puisque son contrat prend fin en juin 2024.

Mbappé : Une légende est recrutée pour mettre la pression sur le PSG https://t.co/xV6Hki726p pic.twitter.com/62nbxn0bZ5 — le10sport (@le10sport) September 29, 2023

«Kylian est un joueur du PSG»

Présent en Pologne dans le cadre de ses fonctions de président de l'ECA, Nasser Al-Khelaïfi s'est d'ailleurs prononcé sur ce dossier. « Kylian est un joueur du PSG. Il aime le club. C’est un joueur fantastique, le meilleur du monde. Nous sommes très heureux de l’avoir », confie le président du PSG pour le média polonais Meczykipl .

Al-Khelaïfi insiste pour Mbappé