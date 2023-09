Le boss du PSG annule son transfert, c’est le jackpot

Pierrick Levallet

Lors de ce mercato estival, le PSG s'est séparé de nombreux indésirables comme Leandro Paredes ou encore Georginio Wijnaldum. Mais le club de la capitale a malgré tout décidé de conserver Layvin Kurzawa. Pour le moment, le joueur de 31 ans n'a disputé une seule rencontre. Mais sa situation ne le minerait pas, bien au contraire.

Durant ce mercato estival, de nombreux indésirables ont quitté le PSG. Le club de la capitale s’est séparé de plusieurs joueurs, mais a malgré tout conservé Layvin Kurzawa. Revenu de son prêt à Fulham, le joueur de 31 ans aurait convaincu Luis Campos pendant la préparation estivale d’après L’Equipe .

Luis Campos a bloqué le départ de Kurzawa

Mais pour le moment, Layvin Kurzawa est plutôt mis à l’écart. Présent sur le banc contre l’OM, le défenseur avait finalement vu Luis Enrique privilégier Marquinhos dans le couloir gauche après la sortie de Lucas Hernandez. Il ne figure pas non plus sur la liste pour disputer la Ligue des champions. Cependant, l’ancien de l’AS Monaco ne vivrait pas mal sa situation, au contraire.

Kurzawa touche une fortune au PSG