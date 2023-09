Zidane à Marseille, l'OM lâche une première réponse

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est la folle rumeur parue jeudi. France Bleu a effectivement lâché une petite bombe en assurant que Zinedine Zidane était prêt à dire oui à l'OM si jamais le club phocéen était racheté par l'Arabie Saoudite. Avec à la clé un projet colossal et un budget de 300M€ à dépenser sur le mercato. Ce n'est toutefois pas la première fois que le nom de Zizou est avancé à Marseille, ce qui commence d'ailleurs à agacer l'OM.

Depuis plusieurs années maintenant, les rumeurs de rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite se multiplient. Et bien qu'elles soient à chaque fois démenties, elles reviennent toujours sur le tapis. Et la dernière en date met même en scène un certain Zinedine Zidane.

Zinedine Zidane deviendra-t-il un jour l’entraîneur de l’OM ? https://t.co/CVjXLIYIpo pic.twitter.com/Fqym59kBGQ — le10sport (@le10sport) September 29, 2023

Un projet colossal pour Zidane à l'OM ?

En effet, selon les informations de France Bleu , Zinedine Zidane aurait accepté un projet colossal pour devenir manager de l'OM si jamais le club était racheté par l'Arabie Saoudite. Ce qui n'est pas encore le cas. Quoi qu'il en soit, ce projet permettrait au club phocéen de faire un retour fracassant dans le football européen puisque Zidane aurait un budget de 300M€ pour renforcer son équipe sur le mercato.

L'OM continue de s'agacer de ces rumeurs