Zidane prêt à dire oui à l’OM, une révélation tombe

Thomas Bourseau

Comme le PSG ces dernières années, l’OM aurait tenté sa chance récemment avec Zinedine Zidane. C’est du moins l’information communiquée par la presse ibérique. Néanmoins, pour que l’enfant du pays vienne prendre les rênes du club de Marseille, il faudrait un changement de propriétaire. Explications.

Depuis son départ de son plein gré du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane n’a pas rebondi ailleurs. Et ce n’est pas faute de divers clubs d’avoir essayé. Que ce soit Chelsea, Manchester United ou encore l’Arabie saoudite, tous se sont cassés les dents face à la volonté de fer de Zinedine Zidane de vivre son rêve bleu.

L’OM contacte Zidane

Au cours d’une interview accordée à L’Équipe en juin 2022, Zinedine Zidane faisait part de son envie de devenir sélectionneur de l’équipe de France à terme. Néanmoins, Didier Deschamps a depuis été prolongé jusqu’en juin 2026. De quoi donner des idées à l’OM pour le remplaçant de Marcelino ? Selon Mundo Deportivo, l’OM aurait contacté Zinedine Zidane pour lui offrir les clés de l’effectif phocéen.

Zidane à l’OM sous un nouveau propriétaire ?