Crise à l’OM, il balance en direct sur l’entraîneur

Thomas Bourseau

Ces derniers temps, l’OM a régulièrement changé de coach. Jorge Sampaoli a été le premier entraîneur à quitter le navire de l’ère Pablo Longoria. Les raisons sont notamment dues à la présence d’acteurs néfastes pour le club à Marseille selon le président. Néanmoins, Eric Di Meco a affirmé que Sampaoli aurait bien rejoint cet OM même en pleine crise.

Jorge Sampaoli a claqué la porte de l’OM au tout début du mercato estival de 2022. La raison semblait être due à un mécontentement du coach argentin par rapport au début du recrutement effectué par Pablo Longoria. Néanmoins, le président de l’OM a confié la semaine en interview pour La Provence que Sampaoli s’en était allé en grande partie à cause du climat délétère à Marseille avec des acteurs externes du club, mais aussi les supporters.

Sampaoli parti à cause du climat négatif à l’OM selon Longoria

Pour autant, alors que Pablo Longoria cherchait un successeur à Marcelino qui avait décidé de claquer la porte de l’OM la semaine dernière en raison des menaces proférées par les associations de supporters au comité de direction de l’OM, Jorge Sampaoli aurait vu d’un très bon œil un retour à l’Olympique de Marseille.

Sampaoli voulait revenir et serait «venu à pieds en plus»