Il l’annonce, l’OM va souffrir

Alors que Marcelino a décidé de poser sa démission la semaine dernière, c’est finalement Gennaro Gattuso qui a été choisi pour le remplacer. Le style de l’Italien est méconnu en France, mais Loïck Landre, qui a évolué sous ses ordres à Pise, assure que les Marseillais vont devoir redoubler d’effort avec l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan.

C'est donc Gennaro Gattuso qui a été choisi pour remplacer Marcelino sur le banc de l'OM. L'Italien ne semblait pas être la priorité de Pablo Longoria et sa nomination ne cesse d'être commentée. Il faut dire que le style de l'Italien est méconnu du grand public. Mais selon Loïck Landre, qui a évolué sous les ordres de Gennaro Gattuso à Pise en 2017, les joueurs de l'OM risquent de souffrir.

«C’est quelqu’un qui est vraiment très, très exigeant»

« C’est quelqu’un qui est vraiment très, très exigeant. À l’image de sa carrière de joueur, il est hargneux. Les choses doivent être bien réalisées. C’est le parfait exemple de la mentalité italienne avec une grinta et beaucoup d’exigence sur le plan défensif. Il veut gagner et il est proche de ses joueurs. Il sait mettre les gens en confiance. Après, avec l’exigence qu’il a, il faut suivre. Mais c’est normal, c’est un ancien joueur, forcément, il attend de ses joueurs un niveau très important. Son adjoint est aussi très important et très fort, avec beaucoup d’idées sur le plan défensif. Le duo a vraiment cette patte à l’italienne », confie-t-il au micro de RMC , avant d’en rajouter une couche.

«Avec l’exigence qu’il a, il faut suivre»