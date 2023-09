Un joueur du PSG déclare sa flamme à Neymar

La rédaction

Prêté par le PSG au RB Leipzig cette saison, Xavi Simons a accordé un long entretien à la presse allemande. L'occasion pour le joueur néerlandais d'évoquer plusieurs sujets, notamment sa relation avec Neymar, aujourd'hui en Arabie Saoudite. Il a salué le comportement du Brésilien à son égard durant son passage au sein de la capitale française.

Rapatrié par le PSG cet été, Xavi Simons ne s'est pas éternisé à Paris. Le joueur néerlandais a été prêté au RB Leipzig jusqu'à la fin de la saison. Ce passage en Bundesliga devrait lui permettre de progresser au sein d'un grand championnat.

Xavi Simons rend hommage à Neymar

Ce jeudi, Xavi Simons a accordé son premier entretien en allemand. Au micro de Sky Sports, il a évoqué plusieurs sujets, notamment sa relation avec Neymar. Des liens, qui datent de leur passage commun au FC Barcelone.

« C'était un grand rêve de jouer avec mon idole »