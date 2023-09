Un crack du PSG lâche une mise au point sur son avenir

Thibault Morlain

Racheté par le PSG cet été, Xavi Simons a été immédiatement prêté dans la foulée au RB Leipzig. Un prêt qui n’est pas assorti d’une option. Pour autant, le club allemand a d’ores et déjà fait savoir sa volonté de conserver le milieu offensif néerlandais au-delà de cette saison. Quid alors de l’avenir de Xavi Simons ? Le principal intéressé a pris la parole sur le sujet.

En à peine quelques semaines, Xavi Simons a su se faire adopter au RB Leipzig. Prêté par le PSG, le milieu offensif de 20 ans réalise un excellent début de saison. A tel point que le club allemand a déjà fait savoir qu’il aimerait conserver Xavi Simons au-delà de son prêt, alors qu’aucune option d’achat n’a été négociée avec le PSG.

« Je profite du moment ici et j’apprécie jouer pour Leipzig »

Au micro de Sky Sport , Xavi Simons s’est prononcé sur la possibilité de rester plus longtemps que prévu au RB Leipzig. Le joueur qui appartient au PSG a alors annoncé : « Je me sens déjà à la maison. Je profite du moment ici et j’apprécie jouer pour Leipzig. Je veux réussir, laisser mon empreinte dans le club. Vous ne pouvez jamais rien prédire dans le football ».

« Personne ne sait ce qui arrivera dans quelques mois »