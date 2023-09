Une star au PSG, ça bouge déjà sur le mercato

Axel Cornic

Une grande occasion pourrait se présenter pour le Paris Saint-Germain dans les prochains mois, avec Victor Osimhen. En désaccord total avec le Napoli, l’attaquant nigérian souhaiterait trouver un nouveau club le plus rapidement possible et en Italie on évoque même un possible départ dès le mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain.

Avant de se tourner vers Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, au PSG on semblait avoir d’autres plans. Plusieurs médias comme RMC Sport ont en effet annoncé cet été que Luis Campos avait érigé en priorité le transfert de Victor Osimhen, grand acteur du Scudetto du Napoli... dont l’avenir fait beaucoup parler en ce moment.

Coup dur au PSG, Luis Enrique a déjà la solution https://t.co/7iSNVjQP1u pic.twitter.com/26dXDhYPDd — le10sport (@le10sport) September 28, 2023

C’est la crise au Napoli

Osimhen et le Napoli seraient en effet à couteaux tirés, notamment à cause de vidéos assez controversée publiées sur les réseaux sociaux. La Gazzetta dello Sport assure que la star de 24 ans aurait mis un terme aux négociations autour de sa prolongation et aurait donc l’intention de quitter le club le plus vite possible.

Osimhen affole l’Europe... et l’Arabie Saoudite