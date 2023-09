Une star annoncée au PSG, cet ancien de l'OM lâche une réponse

Axel Cornic

En désaccord ouvert avec son club, Victor Osimhen devrait être le gros dossier du prochain mercato et le Paris Saint-Germain pourrait bien sauter sur l’occasion. Mais Rudi Garcia semble décidé à garder son attaquant vedette, alors que lui-même est déjà remis en doute et annoncé proche d’un possible départ.

Cet été, Luis Campos a multiplié les pistes pour renforcer son attaque et plusieurs médias ont parlé d’un intérêt concret pour Victor Osimhen. Il faut dire que les deux hommes se connaissent bien depuis leur passage commun au LOSC, mais au finale le Nigérian n’a pas débarqué au PSG.

L’incroyable imbroglio Osimhen

Cette piste revient toutefois au premier plan, puisque Osimhen souhaiterait absolument quitter le Napoli après des récents évènements. De plus en plus de sources en Italie parlent en effet d’énormes tensions entre le club et son joueur, qui pourrait même forcer un transfert dès le mois de janvier.

« Il y a eu des épisodes maladroits sur les réseaux sociaux qui n'ont pas aidé à rassurer tout le monde »