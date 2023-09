Mercato : Il a bluffé le PSG pour son transfert

Thomas Bourseau

Après un échec en Coupe du monde avec la sélection espagnole à l’automne 2022, Luis Enrique a pris six mois de pause avant de rebondir dans un club : le PSG. Pour remplacer Christophe Galtier, le club de la capitale a décidé de faire confiance à Enrique après une visite de Luis Campos à son domicile en Espagne ainsi que des entrevues au cours desquelles Enrique aurait bluffé le PSG.

Luis Enrique est devenu l’entraîneur du PSG le 5 juillet dernier, six petits mois après son départ de la sélection espagnole et la Coupe du monde. Le technicien espagnol a su convaincre les supporters du PSG ainsi que les joueurs du club de la capitale de par ses préceptes de jeu et son management depuis le début de la saison.

Campos s’est rendu au domicile d’Enrique

Mais avant d’hériter du poste d’entraîneur laissé vacant par Christophe Galtier, Luis Enrique a dû passer quelques entretiens avec le Paris Saint-Germain comme révélé par Le Parisien . Enrique aurait discuté avec Luis Campos à plusieurs reprises dont une fois lors d’une visite du conseiller football du PSG au domicile de Luis Enrique en Catalogne au courant du mois de juin 2023.

Les entretiens de Luis Enrique ont bluffé le PSG