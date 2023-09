Le PSG a plombé ce coup inattendu de l'OM

Amadou Diawara

Pour combler le vide laissé par Marcelino sur le banc de l'OM, Pablo Longoria pensait à boucler la signature de Christophe Galtier, qui a toutes les caractéristiques requises sur le papier. Toutefois, le passé parisien du coach de 57 ans - qui a entrainé le PSG la saison dernière - a finalement joué contre lui.

Après le nul face à Toulouse (0-0) le 17 septembre, l'OM est entré dans une crise. Alors que la direction marseillaise est en guerre avec ses supporters, Marcelino a décidé de claquer la porte du Vélodrome.

L'OM a lancé les contacts avec le clan Galtier

Pour pallier le départ de Marcelino, Pablo Longoria aurait coché plusieurs noms, et notamment celui de Christophe Galtier. D'après L'Equipe , le président de l'OM aurait lancé les contacts avec l'entourage du technicien de 57 ans, et ce, malgré son passage au PSG la saison dernière. Toutefois, ce passé parisien aurait finalement fait capoter ce dossier.

La piste Galtier s'est refroidie à cause du PSG