L’OM s’apprête à faire une grande annonce

Thomas Bourseau

La quête d’entraîneur de l’OM pourrait prendre fin ce mercredi. C’est du moins le vœu du directoire du club phocéen selon Fabrizio Romano. Gennaro Gattuso aurait donné son aval aux dirigeants marseillais et il semblerait que le projet soit de finaliser les derniers détails de sa signature ce mercredi.

La réunion du 18 septembre entre les associations de supporters et la direction de l’OM a eu de sérieuses répercussions sur l’organigramme de l’Olympique de Marseille. Certes, le directoire présidé par Pablo Longoria n’a toujours pas déposé sa démission, et ne compte pas le faire en l’état comme Longoria l’a affirmé à deux reprises la semaine dernière. L’Équipe a cependant confié que son bras droit et directeur du football Javier Ribalta n’écarterait pas auprès de ses proches la possibilité de quitter son poste à l’OM.

Galtier ne remplacera pas Marcelino, Gattuso en approche ?

La réunion en question a engendré le départ de Marcelino, avec son staff technique, qui estimait par le biais d’un communiqué qu’il ne lui était plus possible de mener à bien le projet convenu avec la direction dans ces circonstances menaçantes avec les supporters. Jacques Abardonado assure l’intérim depuis le milieu de la semaine dernière. Et alors que Christophe Galtier semblait être la priorité du président Pablo Longoria pour la succession de Marcelino, c’est finalement Gennaro Gattuso qui devrait prendre les rênes de l’effectif phocéen.

Une chose est sûre on ne s’ennuiera pas avec Gatusso à l’OM #TeamOM pic.twitter.com/Vtv8o6Um6e — Ziad Fakhri (@ZiadFakhri_) September 26, 2023

Gattuso va débarquer à Marseille, l’OM veut tout boucler ce mercredi