Coup de tonnerre, le nouvel entraîneur arrive à l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d'un nouveau coach pour remplacer Marcelino, l'OM a multiplié les pistes, mais c'est finalement Gennaro Gattuso qui va débarquer à Marseille dans les prochaines heures. Une arrivée surprise compte tenu du fait que le nom du coach italien n'avait pas circulé ces derniers jours. Mais c'est bien lui qui devrait mettre fin à l'intérim de Jacques Abardonado.

Depuis une semaine, Marcelino n'est plus l'entraîneur de l'OM. Le technicien espagnol avait démissionné de ses fonctions après la réunion houleuse entre la direction du club et les représentants des supportes. Jacques Abardonado assurait l'intérim, mais la déroute contre le PSG (0-4) a scellé sa situation et Pablo Longoria s'est mis en quête d'un nouveau coach. Et depuis quelques heures, la piste menant à Christophe Galtier semblait la plus chaude.

𝓮𝓼𝓹𝓻𝓲𝓽 𝓭'𝓮́𝓺𝓾𝓲𝓹𝓮 👥 pic.twitter.com/j1Fzmag6uw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 27, 2023

Gattuso débarque à l'OM !

Finalement, l'OM a pris tout le monde de court puisque selon les informations de Foot Mercato , confirmées par L'EQUIPE et Fabrizio Romano, c'est Gennaro Gattuso qui va débarquer à Marseille dans les prochaines heures. Un choix totalement inattendu puisque le nom de l'Italien n'avait pas circulé à l'OM ces derniers jours.

L'OL lui a préféré Grosso

En revanche, Gennaro Gattuso a été cité du côté de l'OL. L'ancien milieu de terrain, passé par les bancs de Sion, Naples, l'AC Milan ou encore Valence, avait finalement été devancé par Fabio Grosso. Mais cette fois-ci, rien ne semble pouvoir se mettre sur la route de Gattuso qui va devenir le nouvel entraîneur de l'OM.