L’entraîneur idéal pour l’OM, c’est lui !

Thibault Morlain

Tandis que Jacques Abardonado assure actuellement l’intérim sur le banc de l’OM, Pablo Longoria a lancé les recherches pour trouver le prochain entraîneur du club phocéen. Ces dernières heures, ça s’est emballé à propos d’une arrivée de Christophe Galtier. Quelques semaines après son départ du PSG, il pourrait donc débarquer à Marseille. Pourtant, pour certains, l’OM aurait tout intérêt à nommer un autre entraîneur.

La crise à l’OM aura donc eu raison de Marcelino. A peine quelques semaines après sa nomination comme entraîneur, l’Espagnol a décidé de claquer la porte, estimant que les conditions n’étaient plus réunies pour poursuivre. Jacques Abardonado a alors été nommé intérimaire, mais un nouvel entraîneur sera prochainement désigné. Pablo Longoria travaille actuellement sur le sujet et plusieurs noms circulent pour occuper le banc de touche à l’instar notamment de Christophe Galtier ou encore Julen Lopetegui.

Le boss de l’OM insulté, il dévoile tout https://t.co/FPOqyqp4Y0 pic.twitter.com/lJMTi2IyFE — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

« Beye coche beaucoup de cases »

Alors que l’OM se cherche un nouvel entraîneur, Laure Boulleau a le candidat idéal pour ce poste : Habib Beye. En effet, sur le plateau du Canal Football Club , elle a expliqué : « J‘aimerais que ça soit un Français et que Pablo Longoria montre qu’il n’est pas là pour imposer que des Espagnols. Et pour moi, Habib Beye coche beaucoup de cases. Si on propose le poste à quelqu’un qui y a joué et qui connait le club, il y va demain. Il y en a qui en ont un attachement particulier ».

Beye heureux au Red Star