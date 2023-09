«Il est complètement perdu», il balance sur le boss de l'OM

Amadou Diawara

Pour pallier le départ de Marcelino, qui a démissionné, Pablo Longoria songerait à recruter Christophe Galtier. Alors que le technicien français a été remercié par le PSG il y a quelques mois, Daniel Riolo s'est positionné sur son potentiel départ à l'OM. Et à en croire le journaliste de RMC Sport, Pablo Longoria serait « complètement perdu » actuellement.

Depuis le nul face à Toulouse le 17 septembre, l'OM est en pleine crise. A tel point que Marcelino a décidé de démissionner de son poste d'entraineur. Pour remplacer l'Espagnol, Pablo Longoria aurait plusieurs idées en tête, et notamment celle de s'offrir les services de Christophe Galtier.

⏱ 90’ | #PSGOM 4️⃣-0️⃣Nos Olympiens s’inclinent à Paris.📅 Prochain match : samedi à Monaco pour la J7 de @Ligue1UberEats pic.twitter.com/imkx59QGa6 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 24, 2023

L'OM pense à Galtier pour remplacer Marcelino

Alors que Christophe Galtier a quitté le PSG à la fin de la dernière saison, Daniel Riolo s'est prononcé sur son potentiel départ à l'OM. Et à en croire le journaliste de RMC Sport, Pablo Longoria est « complètement perdu » actuellement.

«On est dans le reniement total de ce que Longoria a prévu»